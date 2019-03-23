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Лидеры Германии и США обсудили НАТО, торговые отношения и Brexit

Лидеры Германии и США обсудили НАТО, торговые отношения и Brexit
08:37 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Разговор состоялся сразу, как только хозяин Белого дома прилетел на уик-энд в свое поместье Мар-а-Лаго.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ряду вопросов, в том числе в контексте торговых отношений и коллективной обороны. Об этом сообщили представители Белого дома, передает агентство Reuters.

"Президент США Дональд Трамп в пятницу общался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив ряд вопросов, касающихся в том числе, торговли, а также финансирования НАТО", - указывается в публикации.

Разговор состоялся сразу, как только хозяин Белого дома прилетел на уик-энд в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, уточняет издание.

Кроме того, отметили представители администрации президента США, Трамп и Меркель уделили внимание дискуссиям в Британии в контексте ее выхода из Евросоюза, а также обсудили планы на будущие встречи.

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При этом, как отметил высокопоставленный чиновник Белого дома, президент США обратил особое внимание на вопросы справедливого распределения финансового бремени между членами НАТО. Администрация Трампа уже давно настаивает, чтобы все союзники платили не менее 2% национального ВВП на нужды обороны.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, США, Президент США, Дональд Трамп, Канцлер Германии, Brexit.
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