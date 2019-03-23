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Российское дело: Барр изучает работу Мюллера перед отчетом в Конгрессе

Российское дело: Барр изучает работу Мюллера перед отчетом в Конгрессе
19:36 Сб, 23 Март 2019 Телеграф

Новости мира: Генеральный прокурор США Уильям Барр уже изучает результаты работы спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил так называемое «российское дело» о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года и передал доклад генеральному прокурору Уильяму Барру, передают СМИ США.

Минюст США подтвердил факт изучения генпрокурором Барром финальной версии доклада, результаты которого могут быть обнародованы в Конгрессе уже в ближайшее время.

Отмечается, что Уильям Барр может принять несколько решений после ознакомления с расследованием Мюллера. Генпрокурор может опубликовать отредактированный или полный отчет спецпрокурора, либо представить Конгрессу США свой личный отчет о докладе. Кроме этого генеральный прокурор в праве ограничить доступ к информации в документах общественности, представив результаты расследования только Конгрессу.

Роберт Мюллер преследовал цель выяснить наличие или отсутствие заговора между российской стороной и командой Дональда Трампа. Спецпрокурор работал над докладом 22 месяца и пока не объявлял о промежуточных результатах. Отмечается, что некоторым членам предвыборного штаба Трампа уже были предъявлены обвинения, но не по теме российского вмешательства в выборы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно опровергал свои связи с Россией, однако демократы убеждены в обратном.

Спецслужбы США подтверждают безрезультатные попытки Российской Федерации повлиять на выборы 2016 года. Российская сторона отвергает любые обвинения в свой адрес.

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Все по теме:

США, РФ, Роберт Мюллер, Минюст США, Вмешательство в выборы, Российское дело, Уильям Барр.
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