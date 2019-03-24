Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter

Новости мира: Трамп появился в Twitter после суточного молчания

Известный активностью в Twitter президент США Дональд Трамп в воскресенье прервал молчание в этой соцсети, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США.

Однако он лишь пожелал подписчикам доброго дня и повторил лозунг "Сделаем Америку снова великой".

Good Morning, Have A Great Day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

Американское издание The Hill напомнило, что субботу Д.Трамп провел в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где сыграл в гольф с американским исполнителем Кид Роком. По свидетельству одного из помощников Д.Трампа, отмечает The Hill, президент находится в "замечательном настроении".

Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило, что генеральный прокурор США Уильям Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать конгрессу и общественности.

По данным осведомленных собеседников агентства, У.Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье.

Доклад, составленный Р.Мюллером, носит конфиденциальный характер, поэтому именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять конгрессу и общественности.

Associated Press отмечает, что решение генпрокурора о том, какую именно часть доклада придавать гласности, породит противостояние с демократами в конгрессе, поскольку они считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Р.Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией, и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору.