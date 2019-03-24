Трамп уже год добивается увольнения посла США в Украине

Новости мира: Сын Трампа выступает за увольнение посла США в Украине Йованович из-за критики его отца.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать с должности посла США в Украине Мари Йованович за ее критические заявления в адрес администрации Трампа.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Нам нужно больше Ричардов Гренелей (посол США в Германии - ред.), а меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал Трамп-младший.

Как напоминает DailyWire, скандал вокруг посла США в Украине набрал обороты в последнее время после того, как СМИ опубликовали письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса к государственному секретарю Майку Помпео. В этом письме, датированном маем 2018 года, Сешнс уверяет, что имеет доказательства того, что Йованович в Украине критикует администрацию президента США Трампа и уверяет, что его скоро снимут с поста в порядке импичмента.

Информированный источник в Белом доме рассказал изданию о том, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год.

"Президент Трамп пытается убрать этот пережиток Обамы... в Украине уже более года. Он несколько раз требовал ее увольнения, но она все еще остается", - отметил собеседник издания.