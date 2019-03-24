Мюллер считает, что штаб Трампа не состоял в сговоре с Россией

Новости мира: Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений.

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.

Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада Мюллера, передает ТАСС.

Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

При этом Мюллер не дает четкого ответа на вопрос, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.