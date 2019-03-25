Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Генпрокурора США ждут в Конгрессе из-за "российского" расследования

Генпрокурора США ждут в Конгрессе из-за "российского" расследования
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава юридического комитета Палаты представителей США Джеральд Надлер заявил, что генпрокурор США Уильям Барр должен дать показания в Конгрессе.

Генеральному прокурору США Уильяму Барру стоит дать показания в Конгрессе из-за несоответствия в его словах и данных спецрасследования. Об этом в Twitter написал глава юридического комитета Палаты представителей США Джеральд Надлер.

"Мы должны заслушать генпрокурора Барра о ходе его мыслей, и увидеть ключевые доказательства, чтобы американский народ узнал все факты", - отметил Надлер.

По его словам, спецпрокурор Мюллер который почти два года возглавлял расследование относительно вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года, "однозначно не оправдывает президента", несмотря на слова Барра.

"Спецпрокурор Мюллер работал 22 недели, чтобы установить, насколько президент Трамп препятствовал правосудию. Генпрокурору Барру понадобилось два дня, чтобы сказать американскому народу, что минюст не предпримет дальнейших действий, несмотря на, что президент не был оправдан ", - подчеркнул конгрессмен.

По убеждению Надлера, "необходима полная прозрачность в том, что именно обнаружил спецпрокурор Мюллер". "Минюст должен общественности больше, чем краткое описание и решение не продвигаться дальше в работе", - добавил он.

Мюллер считает, что штаб Трампа не состоял в сговоре с Россией

Как сообщалось, в обнародованном сегодня официальном письме генерального прокурора США Уильяма Барра отмечается, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел ни доказательств сговора кампании Дональда Трампа с россиняами, ни фактов препятствования правосудию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конгресс США, Показания, генпрокурор США, Уильям Барр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь