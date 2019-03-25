Генпрокурора США ждут в Конгрессе из-за "российского" расследования

Новости мира: Глава юридического комитета Палаты представителей США Джеральд Надлер заявил, что генпрокурор США Уильям Барр должен дать показания в Конгрессе.

Генеральному прокурору США Уильяму Барру стоит дать показания в Конгрессе из-за несоответствия в его словах и данных спецрасследования. Об этом в Twitter написал глава юридического комитета Палаты представителей США Джеральд Надлер.

"Мы должны заслушать генпрокурора Барра о ходе его мыслей, и увидеть ключевые доказательства, чтобы американский народ узнал все факты", - отметил Надлер.

По его словам, спецпрокурор Мюллер который почти два года возглавлял расследование относительно вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года, "однозначно не оправдывает президента", несмотря на слова Барра.

"Спецпрокурор Мюллер работал 22 недели, чтобы установить, насколько президент Трамп препятствовал правосудию. Генпрокурору Барру понадобилось два дня, чтобы сказать американскому народу, что минюст не предпримет дальнейших действий, несмотря на, что президент не был оправдан ", - подчеркнул конгрессмен.

По убеждению Надлера, "необходима полная прозрачность в том, что именно обнаружил спецпрокурор Мюллер". "Минюст должен общественности больше, чем краткое описание и решение не продвигаться дальше в работе", - добавил он.

Как сообщалось, в обнародованном сегодня официальном письме генерального прокурора США Уильяма Барра отмечается, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел ни доказательств сговора кампании Дональда Трампа с россиняами, ни фактов препятствования правосудию.