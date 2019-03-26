Закон против "Северного потока-2" одобрен Палатой представителей США

Новости мира: Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против ”Северного потока-2” для укрепления европейской энергетической безопасности.

Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против строительства российского газопровода «Северный поток-2», в котором США усматривают угрозу энергетической независимости Европы.

Об этом сообщает ”Голос Америки”.

Документ, разработанный конгрессменами-демократами Адамом Кинзингером и Биллом Китингом, должен помочь США, странам Европы и Евразии укрепить глобальную энергетическую безопасность и одновременно поддержать диверсификацию источников энергии и их маршрутов поставок.

«Акт в поддержку европейской энергетической безопасности и диверсификации» был принят 391 голосом «за» при 24 «против».

В законопроекте содержится призыв к правительству США принять меры к тому, чтобы сократить зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

«Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами. Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии», - сказал Кинзингер.

Сенат еще не проголосовал по этому законопроекту, но на его рассмотрении находится аналогичный законопроект, внесенный сенаторами от обеих партий, включая Рона Джонсона, Джин Шахин, Марко Рубио и Бена Кардина.

На сайте Палаты представителей сообщается, что документ принят 25 марта.