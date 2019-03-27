Генерал США Абрамс говорит об ядерной активности КНДР

Новости мира: США зафиксировали несовместимую с денуклеаризацией активность КНДР.

Командующий американскими войсками в Южной Корее заявил, что деятельность Северной Кореи вокруг ядерного оружия и ракет не соответствует ее обязательству по денуклеаризации полуострова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По итогам саммита лидеров США и КНДР в прошлом месяце в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия cанкций, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.

"Их деятельность, которую мы наблюдали, не совместима с денуклеаризацией", - сказал генерал армии США Роберт Абрамс во время слушания Комитета по вооруженным силам.

Абрамс не раскрыл деталей. Его спросили, увидели Соединенные Штаты изменения в процессе создания ядерного оружия, материалов и ракет Северной Кореей.

Генерал также сообщил, что, несмотря на снижение напряженности с Северной Кореей, в США практически нет достоверных подтверждений изменений в военных возможностях Пхеньяна.