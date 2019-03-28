Истребители США вышли на "Слоновью прогулку" (Фото)

Новости мира: Мощь ВВС США отображена на фото, демонстрирующих уровень слаженности действий американских военных.

ВВС США перестраивают свою стратегию в рамках концепции новых угроз, предполагающей возможность открытого противостояния с такими державами, как Китай или Россия. Демонстрация готовности парка боевых самолетов становится более распространенным явлением, чем раньше.

Двадцать шестого марта 3-е крыло ВВС США, базирующееся в Эльмендорфе (Анкоридж, Аляска), продемонстрировало свою мощь. Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Это упражнение дословно переводится как "Слоновья прогулка". Оно включает в себя управление большим числом боевых машин, которое может стать необходимым в случае реальных военных действий. К каждому из таких эпизодов, как правило, приковано немалое внимание СМИ. Вне всякого сомнения, они требуют высочайшего мастерства: как от летчиков, так и от командного состава.

"Слоновья прогулка" важна еще и потому, что самолеты и летчики, входящие в состав этого крыла, одними из первых устремятся в зону кризиса в Тихоокеанском регионе, если таковой возникнет. К тому же F-22 и E-3, базирующиеся в Эльмендорфе, — важная часть американского противовоздушного "щита", который направлен в сторону России, а также обеспечивает влияние Америки в Арктическом регионе.

Стоит напомнить, что российские стратегические бомбардировщики, комплексы радиообнаружения и наведения и самолеты-разведчики — частые посетители воздушного пространства близ холодных берегов Аляски. Соединенные Штаты стали первой страной, принявшей на вооружение истребители пятого поколения. Их, кроме прочего, отличает резко сниженная радиолокационная заметность. На сегодня произведено 187 серийных F-22.

Основой же тактической мощи ВВС США в ближайшие десятилетия станет новый истребитель F-35, который постепенно наделяют все новыми возможностями по поражению воздушных и наземных целей. Ранее стало известно, что Пентагон намерен резко повысить ударный потенциал новейших истребителей пятого поколения F-35A, сделав из них своего рода универсальных штурмовиков за счет применения новой версии противорадиолокационной ракеты AARGM-ER.