США готовят новые санкции для России

Новости мира: Майк Помпео заявил, о подготовке новых санкций против России.

Госдеп США сообщил о новых санкционных мерах против России в связи с её агрессией против Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Reuters.

По его словам, в ближайшем будущем Штаты объявят о новых, совместных с НАТО, дополнительных мерах против России в связи с ситуацией в Украине.

"На следующей неделе, надеюсь... мы сможем объявить об еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем (против Москвы - ред.)", - сказал он.

Помпео ожидает, что США вместе с партнерами по НАТО смогут объявить о новых мерах в отношении России в ответ на действия на Украине уже 3-4 апреля, когда в Вашингтоне состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран альянса. Цель санкций, по словам Помпео, - дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, во всем регионе. Какие именно меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил.