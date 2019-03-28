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Четверг, 28.03.2019

Американский город страдает от нашествия ядовитых жаб (Видео)

В американском городе Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, появились тысячи огромных ядовитых жаб. Об этом сообщает Motherboard. В городе началось нашествия жаб-ага, вырастающих до 24 сантиметров и весящих до килограмма. Земноводные ползают по дорогам, тротуарам, дворам и бассейнам. Они залезают в трубы, закупоривая их. Когда жаба-ага чувствует угрозу для жизни, она выделяет яд, вызывающий конвульсии, паралич и смерть у животных и сильные галлюцинации у людей. Специалисты связывают нашествие с аномально теплой и дождливой погодой в феврале. Они опасаются, что менее, нежели через месяц жабы приедут потомство и их станет еще больше.
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США, Флорида, Жабы, Палм-Бич-Гарденс, Жаба-ага.
11:24 Сегодня Телеграф
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