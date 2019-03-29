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В США "Апач" заменят новым сверхскоростным вертолетом

В США "Апач" заменят новым сверхскоростным вертолетом
03:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: В Пентагоне решили заменить легендарный вертолет AH-64 Apache новыми машинами.

AH-64 — самый востребованный на мировом рынке ударный вертолет: за все время произвели более двух тысяч этих винтокрылых машин. Также Apache — потенциально самый совершенный "ударник" современности. Последняя версия — AH-64E Apache Guardian — получила множество инноваций: например, новый несущий винт из композитных материалов. Ну и, конечно, передовую электронику.

Именно поэтому новость о продлении срока службы AH-64 Apache мало кого удивила. Однако, как стало известно, военные США все же планируют отправить ударный вертолет на покой. Издание The Drive сообщает, что американская армия намерена заменить половину своих AH-64 Apache новым боевым опциально пилотируемым вертолетом-разведчиком. В качестве сроков начала замены называют следующее десятилетие.

Ранее это направление ассоциировалось исключительно с созданием преемника легкого многоцелевого Bell OH-58 Kiowa, который на сегодня уже морально устарел. Начальник штаба армии генерал Марк Милли (Mark Milley) впервые сослался на новый план, комментируя вопрос о том, что Пентагон называет Future Attack Reconnaissance Aircraft, или FARA. Как можно понять из названия, речь идет о создании легкого разведывательно-ударного вертолета.

Сама программа FARA ставит своей целью создание вертолета с принципиально новыми возможностями. "Мы ищем летательный аппарат, который, не вдаваясь в конкретные требования или классификации, по сути, имеет большую дальность, может "видеть" дальше, может достигать более удаленных целей и способен поражать на больших дальностях, чем существующие (летательные аппараты. — Прим. NS)", — заявил ранее Марк Милли. "Мы уже движемся в этом направлении, занимаясь исследованиями и разработками, а также созданием прототипов", — подчеркнул генерал.

Эксперты отмечают, что новейший сверхскоростной вертолет S-97 Raider уже давно кажется наилучшим вариантом для того, чтобы быть лидером FARA. Напомним, он получил соосный несущий винт, а также один толкающий винт в хвостовой части фюзеляжа. Машина уже начала летные испытания.

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Издание The Drive также вспомнило о планах американских авиастроителей создать еще одну версию Apache с толкающим винтом, который мог бы развивать намного большую скорость, чем существующие AH-64. Фактически это будет принципиально новый вертолет.

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США, Вертолет, ВВС, Апач, Сверхзвук.
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