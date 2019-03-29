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СМИ: США готовят против РФ новый пакет санкций из-за Скрипалей

СМИ: США готовят против РФ новый пакет санкций из-за Скрипалей
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США подготовили новые санкции против России в связи с делом Скрипалей.

Белый дом получил документы с новыми санкциями против России по делу Скрипалей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное решение Белого дома.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Рубль ускорил падение к доллару в ходе торгов в пятницу, опустился на 1%.

Госдеп США 27 августа 2018 года ввел первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Санкции, связанные с предполагаемым применением Россией химоружия, вводились в отношении Российской Федерации в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов и чиновников, а также компании из РФ.

С 27 августа действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

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При этом в Госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий того, что она больше не будет использовать химоружие, в том числе не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, "более жесткий" пакет санкций в связи с нарушением CBW Act.

Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.

Ожидается, что второй, более болезненный пакет санкций может включать в себя запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; лишение российской авиакомпании с государственным финансированием "Аэрофлот" права на полеты в США, понижение уровня дипломатических отношений между странами и противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов. Властям США нужно выбрать, по меньшей мере, три меры из вышеперечисленных в рамках введения новых санкций.

США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы якобы в применении нервно-паралитического вещества военного назначения "Новичок" при попытке покушения на С.Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Вашингтон также обвиняет Москву в тайных разработках запрещенных видов вооружения.

В России со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия беспочвенны и что в России нет действующих производств запрещенных видов оружия для проведения соответствующих инспекций.

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Россия, Санкции, Белый дом, Дело Скрипалей.
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