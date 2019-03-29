Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу

Новости мира: США будут считать российские войска в Венесуэле угрозой собственной безопасности.

Соединенные Штаты осуждают переброску российского военного контингента в Венесуэлу и предупреждают, что будут рассматривать развертывание иностранных войск в Западном полушарии как угрозу собственной нацбезопасности и безопасности союзников в регионе.

Об этом заявил в пятницу советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает корреспондент Укринформа.

"Администрация осуждает дальнейшее применение режимом Николаса Мадуро иностранного военного персонала в его попытках остаться у власти, включая введение в Венесуэлу российского военного персонала и оборудования", - заявил советник Белого дома.

Он подчеркнул, что Мадуро будет использовать эту военную поддержку "для дальнейшего подавления народа Венесуэлы, сохранения экономического кризиса, который уничтожил экономику Венесуэлы, а также чтобы угрожать региональной стабильности". В этой связи высокопоставленный представитель администрации США призвал венесуэльских военных "соблюдать свои конституционные обязанности" и защищать граждан страны.

"Мы настоятельно предупреждаем субъектов, находящихся вне Западного полушария, избегать развертывания военных сил в Венесуэле или в других местах полушария с целью осуществления или расширения военных операций. Такие провокационные действия мы будем рассматривать как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", - подчеркнул Болтон.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат защищать собственные интересы, а также интересы партнеров в Западном полушарии, основанные на совместном уважении к свободе, безопасности и верховенства права.