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В США хотели превратить беспилотник D-21 в стратегический ударный самолет

В США хотели превратить беспилотник D-21 в стратегический ударный самолет
03:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости мира: США планировали переделать беспилотник в уникальный бомбардировщик с ядерным оружием.

Сам по себе Lockheed D-21 — один из самых секретных американских проектов холодной войны. Первый пуск выполнили 5 марта 1966 года, а из эксплуатации аппарат вывели в середине 1970-х. Эксплуатантами были ЦРУ и Военно-воздушные силы США.

D-21 — беспилотник, созданный для высотных разведывательных полетов со сбросом контейнера с пленкой в конце миссии. Концепция D-21 не предполагала повторного использования летательного аппарата. Он получил прямоточный реактивный двигатель, позволявший достигать скоростей более 3,6 Маха на высоте свыше 30 километров. Дальность при этом составляла более 2000 километров.

Всего по программе осуществляли 17 стартов. Первым "боевым" запуском D-21B с B-52 стала миссия 1969 года, направленная на изучение ядерного потенциала Китая. В конце концов, одноразовый самолет сняли с вооружения, поскольку он был дорогим и не выдерживал конкуренции с новыми разведывательными средствами, например спутниками. Однако, по информации The Drive, судьба D-21 могла быть иной: его рассматривали в качестве носителя ядерного оружия, то есть сверхскоростного стратегического бомбардировщика.

Издание ссылается на документы, рассекреченные Национальным управлением Военно-космической разведки США. "Что касается вашего вопроса о том, следует ли считать TAGBOARD (одно из наименований летательного аппарата. — Прим. NS) беспилотником/бомбардировщиком, мы провели некоторое расследование и обсудили это с Авиационным штабом и Стратегическим командованием ВВС США", — заявлял Джон Маклукас (John McLucas), занимавший в годы холодной войны должность заместителя министра ВВС. "Я буду рад сделать любой дополнительный анализ или другую работу, которую вы могли бы предложить", — писал также замминистра ВВС.

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Письмо было адресовано Дэвиду Пакарду (David Packard), который в те годы был замминистра обороны. Как сообщает The Drive, в качестве носителя ударной системы вооружений мог выступить сверхскоростной самолет М-21, выполненный на базе А-12. Проблемой было то, что связка М-21 / D-21 была опасной сама по себе, вне зависимости от спектра решаемых задач. В конце концов, наличие высокоэффективных межконтинентальных баллистических ракет в значительной мере нивелировало все начинания такого рода. Под нож пошел не только ударный D-21.

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США, Самолет, ВВС, Беспилотник, Ядерный.
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