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"Унижающее поведение": Байден ответил на обвинения

"Унижающее поведение": Байден ответил на обвинения
06:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Байден ответил на обвинения женщины в домогательствах.

В ответ на обвинения в непристойном поведении в отношении экс-кандидатки в офис губернатора Невады, бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что каждая женщина должна делиться своими переживаниями, а мужчины – внимательно выслушивать их.

Об этом американский политик, который может стать одним из кандидатов в президенты США в 2020 году, высказался в заявлении, опубликованном его официальным представителем.

"За много лет избирательных кампаний и публичной жизни я имел бесчисленные рукопожатия, объятия, выражение привязанности, поддержки и успокоения. И ни разу – никогда – я не считал, что я действовал не. Если кто-то утверждает, что я поступал не так, я выслушаю это с уважением", - отметил Байден.

Комментируя высказывания демократки Люси Флорес, которая обвинила Байдена в нежелательном поцелуе в волосы, он отметил, что имеет другие упоминания о моменте, который описывает его коллега по партии.

"Однако мы сейчас живем в важное время, когда женщины чувствуют, что могут и должны делиться своими переживаниями, а мужчины должны обращать на это внимание. Я так и делаю", - написал политик.

Как заявила накануне Люси Флорес, вице-президент Джо Байден кампании в поддержку ее кандидатуры на пост заместителя губернатора в штате Невада, подошел к ней со спины, положил руки на плечи, вдохнул ее волосы и поцеловал ее голову сзади.

Байдена обвинили в "унизительном и неуважительном" поведении

"Вице-президент Соединенных Штатов Америки просто дотронулся до меня в интимный способ, как близкого друга, члена семьи или романтического партнера - и я почувствовала себя бессильной что-то делать", - заявила Флорес.

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Джо Байден, Выборы в США, Люси Флорес.
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