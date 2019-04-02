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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
22:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп готов закрыть границу с Мексикой и назвал факторы, которые могут поспособствовать этому решению.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.

"Я еще не объявил об этом намерении. Но я готов это сделать", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах относительно полного или частичного закрытия границы США с Мексикой.

По словам президента, его решение по этому вопросу будет зависеть от нескольких факторов. В частности, Д.Трамп намерен добиться от Мексики жесткой политики по отношению к иммигрантам, стремящимся в США, а также принятия более серьезного иммиграционного законодательства со стороны Конгресса.

"Если согласие по этому вопросу не будет достигнуто в Конгрессе, то граница будет закрыта. Это сто процентов", - подчеркнул Д.Трамп.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

Мексика не будет препятствовать движению мигрантов из Центральной Америки в США

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

В последние месяцы число арестов вдоль южной границы резко возросло, и в марте пограничники намеревались произвести 100 тыс. арестов или отказов во въезде. Более половины из них - семьи с детьми.

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США, Мексика, Конгресс США, Дональд Трамп.
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