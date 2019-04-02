Помпео на Тегеран возложит ответственность за наводнение в Иране

Новости мира: Десятки смертей от наводнений в Иране лежат на совести режима в Тегеране.

Причиной гибели более четырех десятков людей от наводнений в Иране стала бесхозяйственность режима в Тегеране, который не сделал достаточно для защиты инфраструктуры и сейчас обвиняет в катастрофе сторонние организации.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает собственный корреспондент.

"От имени американского народа мы выражаем наши соболезнования жертвам недавних наводнений в Иране. Это беда в очередной раз продемонстрировало уровень бесхозяйственности иранского режима в градостроительстве, а также в условиях чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он отметил, что режим в Тегеране обвиняет сторонние организации, "в то время как, собственно, его беспорядочность привела к этой катастрофе". Иранские власти даже осуждают экологов за попытки помочь Ирану подготовиться к этим же проблемам, подчеркнул госсекретарь Помпео.

"Соединенные Штаты готовы оказать помощь и внести вклад в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая затем направит эти деньги через Иранскую организацию Красного Полумесяца для оказания помощи", - отметил глава Госдепартамента США.