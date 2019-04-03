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Аляску всколыхнуло сильное землетрясение

Аляску всколыхнуло сильное землетрясение
09:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник, 2 апреля, возле острова Кыска в районе Алеутских островов американского штата Аляска.

Во вторник, 2 апреля, близ острова Киска в районе Алеутских островов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-западу от этого острова, на котором никто не проживает на постоянной основе.

В Колумбии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1

Как отмечается, подземные толчки были обнаружены в 21.35 по местному времени (00.35 мск). При это известно, что очаг стихии залегал на глубине 19,1 км. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Информация о пострадавших так же пока отсутствуют.

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США, Землетрясение, Аляска, Землетрясение на Аляске.
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