Крушение Boeing 737 Max: пилоты следовали инструкциям

Новости мира: Предварительные данные расследования падения Boeing 737 MAX установили отсутствие прямой вины пилотов самолета.

Пилоты разбившегося самолета Ethiopian Airlines 737 MAX следовали всем инструкциям компании-производителя на случай аварийных ситуаций, но не смогли восстановить контроль над самолетом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные данные,

"Пилоты на рейсе 302 эфиопских авиалиний, следовали аварийным процедурам, которые были установлены Boeingм. После появления трудностей в управлении пилоты лайнера отключили систему увеличения характеристик маневрирования (MCAS), как и было сказано в инструкциях, однако это не помогло выровнять самолет, и поэтому они вновь ее активировали, говорится в отчете, опубликованном в Wall Street Journal.

В то же время, по данные из черного ящика Ethiopian Airlines свидетельствуют о том, что функция MCAS автоматически активировалась перед крушением.

MCAS - это система управления, которая автоматически опускает носовую часть самолета, когда получает информацию от датчиков внешнего угла атаки (AOA) о том, что скорость самолета упала до критического значения, или если самолет рискует уйти в "сваливание" (резкое падение подъёмной силы, после чего самолет может перейти в штопор).

Ранее в этом месяце агентство Федерального управления гражданской авиации США заявило, что обнаружено сходство между аварией эфиопских авиалиний и аварией Lion Air в Индонезии шестью месяцами ранее — в обоих случаях катастрофа случилась с Boeing 737 Max.

Как сообщалось, Рейс 302 Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта после вылета из Аддис-Абебы (Эфиопия) по пути в Найроби (Кения) в результате чего погибли все 157 человек на борту.

Рейс Lion Air 610 потерпел крушение в море Ява в Индонезии 29 октября после взлета из Джакарты. Все 189 человек на борту погибли.