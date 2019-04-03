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Санкции за вмешательство в выборы: в Конгресс США внесен законопроект

Санкции за вмешательство в выборы: в Конгресс США внесен законопроект
17:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Законопроект о санкциях против РФ за вмешательство в выборы представили сенаторы США.

Два американских сенатора в среду внесли в Конгресс США законопроект, направленный на предотвращение вмешательства России в американские выборы, передает агентство Bloomberg.

В законопроекте Deter Act сенатор-демократ Крис ван Холлен и сенатор-республиканец Марко Рубио грозят России санкциями в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

Законопроект требует от директора национальной разведки США установить в 30-дневный период, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США.

Законопроект направлен против России, однако его авторы отмечают, что киберугроза исходит и от других стран: Ирана, КНДР и Китая. Сенаторы требуют от американской администрации представить Конгрессу стратегию по противодействию вмешательства этих стран в американские выборы.

Если факт вмешательства России будет установлен, то законопроектом предлагается в течение 10 дней ввести санкции против российских банков и энергетических компаний. В число банков, против которых сенаторы готовы ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк.

Конгресс США требует прозрачности доклада о "российском деле"

Также санкции предполагают запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США. Кроме того, сенаторы предлагают заморозить все активы подпавших под санкции лиц в США.

В прошлом году эти же сенаторы представляли законопроект под названием DETER Act, которое расшифровывалось как Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act - Акт для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений". Тогда законопроект так и не был вынесен на голосование в Сенате.

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США, Выборы, Конгресс США, Вмешательство в выборы, Deter Act.
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