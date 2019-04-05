Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты
Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день

Трамп видит советника министра финансов главой Управления малого бизнеса

Трамп видит советника министра финансов главой Управления малого бизнеса
07:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США назвал кандидата на пост главы управления по делам малого бизнеса США.

Кандидатом на должность руководителя Управления малого бизнеса США стала Джовита Карранса, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что новым администратором управления по делам малого бизнеса (SBA) будет назначена Джовита Карранса. Она заменит Линду Макмахон, которая проделала выдающуюся работу", - написал Д.Трамп.

"Джовита была великим казначеем Соединенных Штатов - и я с нетерпением жду ее прихода в мой кабинет!", - добавил он.

Казначей Дж.Карранса является главным советником министра финансов США Стивена Мнучина. Занимала пост замглавы управления по делам малого бизнеса с декабря 2006 года по январь 2009 года.

Д.Трамп и Л.Макмахон объявили на прошлой неделе, что Л.Макмахон покинет свой пост главы управления по делам малого бизнеса до 12 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Управление малого бизнеса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
02 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
03 "У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского
04 Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
05 Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо
МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо
Аваков: С Порошенко мы почти не видимся
Аваков: С Порошенко мы почти не видимся
Канада выпустила монету в виде украинской писанки
Канада выпустила монету в виде украинской писанки
Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри
Рецепт дня: постное жаркое с картофелем фри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь