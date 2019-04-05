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Помпео: США не допустит Саудовской Аравии стать ядерной державой

Помпео: США не допустит Саудовской Аравии стать ядерной державой
23:48 Пт, 5 Апрель 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой.

США никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы никогда этого не допустим. Мы никогда не допустим этого где-либо в мире. Президент (США Дональд Трамп - ИФ) понимает опасность распространения (ядерного оружия - ИФ). Мы никогда не выпишем саудитам чек и не передадим им технологии, чтобы они угрожали Израилю и Соединенным Штатам ядерным оружием, никогда", - сказал М.Помпео в пятницу, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о том, позволят ли США Саудовской Аравии стать ядерной державой. При этом М.Помпео пояснил, что администрация Д.Трампа уже более двух лет работает с Саудовской Аравией по данному вопросу.

"Я не могу сказать вам, на каком этапе находятся переговоры, потому что они все еще продолжаются", - отметил американский госсекретарь.

Накануне британское издание The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Саудовская Аравия в течение нескольких месяцев завершит строительство первого ядерного реактора. По данным газеты, реакторы находится на территории городка Научно-технологического центра им. короля Абдул-Азиза в предместье Эр-Рияда.

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В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома планов строительства АЭС в Саудовской Аравии. При этом был обнародован доклад Конгресса: в нем цитируются неназванные сотрудники администрации США, которые, по их словам, стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в королевстве. По словам источников, проект также встретил возражения со стороны сотрудников сферы нацбезопасности и советников по вопросам этики профессиональной деятельности.

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США, Саудовская Аравия, Ядерная держава, Майк Помпео.
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