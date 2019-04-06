У Трампа признают террористами Корпус стражей исламской революции

Новости мира: США планируют признать элитные войска в Иране террористической организацией.

Официальный Вашингтон готовит решение о занесении элитного воинского формирования – Корпуса стражей исламской революции, который обеспечивает силовую опору нынешней власти в Иране, в список террористических организаций.

Об этом сообщила в пятницу влиятельная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

"Администрация Трампа готовится официально признать Корпус стражей исламской революции зарубежной террористической организацией", - отмечает издание.

Ожидается, что это решение может быть вынесено не раньше следующего понедельника. Таким образом, это станет первым случаем, когда официальная государственная структура иностранного правительства будет занесена в список организаций-террористов.

Корпус стражей исламской революции является государственной военной структурой в Иране, которая официально входит в состав Вооруженных сил страны как элитное военизированное формирование, на которое опирается нынешняя власть в Тегеране.