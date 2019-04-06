Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
Стоимость строительства в Украине значительно выросла
Стоимость строительства в Украине значительно выросла
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника

"Мексиканская стена": в суд направлен иск против Трампа

"Мексиканская стена": в суд направлен иск против Трампа
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Конгрессмены США подали на президента Дональда Трампа в суд за финансирование стены на границе с Мексикой.

Палата представителей США, контролируемая демократами, подала в суд на Дональда Трампа, обвинив его в афере с нецелевым выделением денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает.

"Сегодня Палата представителей принимает повторные меры в защиту Конституции от наглого наступления президента, а также в защиту нашей демократии", - отмечается в заявлении.

При этом обращается внимание, что решение президента Трампа о введении чрезвычайного положения для получения денег на строительство стены (с чем не согласились обе палаты Конгресса) является прямым нарушением положений конституции США, которые касаются ассигнований.

Отмечается, что Основной закон устанавливает "исключительную власть Конгресса над выделением федеральных средств". "Конгресс имеет почетную ответственность защищать свои исключительные конституционные права и нашу систему сдержек и противовесов. На кону стоит целостность наших демократических институтов. Мы не позволим президенту попирать конституцию", - отмечается в документе.

После угроз полностью закрыть южную границу США и предупреждений со стороны советников и Конгресса о значительных экономических убытках от такого решения президент Дональд Трамп в пятницу отправился к одной из пограничных участков возле КПП Калексико.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Мексика, Стена, Дональд Трамп, Мексиканская стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
02 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
03 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 "Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине
05 Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
КПВВ &quot;Гнутово&quot; и &quot;Марьинка&quot; временно не работают
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" временно не работают
Рецепт дня: классическое лобио
Рецепт дня: классическое лобио
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь