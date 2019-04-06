"Мексиканская стена": в суд направлен иск против Трампа

Новости мира: Конгрессмены США подали на президента Дональда Трампа в суд за финансирование стены на границе с Мексикой.

Палата представителей США, контролируемая демократами, подала в суд на Дональда Трампа, обвинив его в афере с нецелевым выделением денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает.

"Сегодня Палата представителей принимает повторные меры в защиту Конституции от наглого наступления президента, а также в защиту нашей демократии", - отмечается в заявлении.

При этом обращается внимание, что решение президента Трампа о введении чрезвычайного положения для получения денег на строительство стены (с чем не согласились обе палаты Конгресса) является прямым нарушением положений конституции США, которые касаются ассигнований.

Отмечается, что Основной закон устанавливает "исключительную власть Конгресса над выделением федеральных средств". "Конгресс имеет почетную ответственность защищать свои исключительные конституционные права и нашу систему сдержек и противовесов. На кону стоит целостность наших демократических институтов. Мы не позволим президенту попирать конституцию", - отмечается в документе.

После угроз полностью закрыть южную границу США и предупреждений со стороны советников и Конгресса о значительных экономических убытках от такого решения президент Дональд Трамп в пятницу отправился к одной из пограничных участков возле КПП Калексико.