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Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен

Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен
05:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Министру внутренней безопасности США К.Нильсен долгое время пророчили скорую отставку.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он также сообщил, что место исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности США займет Кевин Макалинан, в настоящее время являющийся главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, Кевин отлично справится с этой работой!", - добавил президент США.

В частности, президент США Д.Трамп заявлял, что существует вероятность отставки К.Нильсен.

"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации - ИФ) на границе с Мексикой. Куда жестче", - говорил Д.Трамп.

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США, Дональд Трамп, Кирстен Нильсен, Уход Кирстен Нильсен.
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