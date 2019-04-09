Трамп принял решение назначить Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы США

Новости мира: Американские СМИ отмечают, что кандидатура главы секретной службы США не подлежит утверждению Сенатом.

Президент США Дональд Трамп выбрал Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы, он сменит на этом посту уволенного Рэндольфа Аллеса, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп выбрал Джеймса Мюррея, чтоб он стал главой (секретной службы - ИФ) начиная с мая", - цитируют американские СМИ слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она отметила, что Дж.Мюррей "долгое время проработал в секретной службе".

С.Сандерс добавила, что президент США "благодарен" Р.Аллесу за "более чем 40-летнюю службу стране".

Ранее в понедельник стало известно, что Д.Трамп отдал распоряжение об увольнении главы секретной службы США Р.Аллеса.

По данным телеканала CNN, причина увольнения пока неизвестна, однако это может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции президент США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, перед которой отчитывается о своей работе Р.Аллес.

Секретная служба США является структурой, подчиняющейся министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.