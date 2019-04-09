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Убийство Хашкаджи: Госдеп запретил въезд в США 16 саудовцам

Убийство Хашкаджи: Госдеп запретил въезд в США 16 саудовцам
09:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Госдеп запретил въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашкаджи.

Госдеп США запретил въезд в страну 16-ти гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Согласно сообщению госдепартамента США, запрет на въезд для 16 граждан Саудовской Аравии был введен в соответствии с разделом 7031 (с) Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года.

"Раздел 7031 (c) предусматривает, что в тех случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств причастны к значительной коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезжать в Соединенные Штаты. Закон требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке определил таких чиновников и их ближайших родственников", - уточняется в сообщении.

В списке лиц, которым запрещен въезд в США, в частности, присутствуют имена консультанта по средствам массовой информации наследного принца Сауда аль-Кахтани, сотрудника службы безопасности Саудовской Аравии Махера Абдулазиза Мутреба и члена королевской гвардии Таара Галеб аль-Харби.

Дети убитого журналиста Хашкаджи получили миллионную компенсацию

Все они, по данным The New York Times, входили в специальную группу для борьбы с инакомыслящими, организованную по приказу принца Мухаммеда бен Салмана.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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Саудовская Аравия, Джамаль Хашкаджи, Убийство Хашкаджи, Журналист Джамаля Хашкаджи.
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