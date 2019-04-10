"Мексиканская стена": Пентагон заключил контракты с двумя компаниями

Новости мира: Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на 1 млрд долл.

Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Пентагона.

Общая сумма сделок составляет 976 млн долл.

Контракт на сумму 789 млн долл. ведомство заключило с компанией из штата Техас SLSCO, которая займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико. Второй контракт был заключен с фирмой Barnard Construction из штата Монтана на сумму 187 млн долл. Эта компания займется строительством стены в штате Аризона.

Напомним, Пентагон позволил перечислить 1 млрд долл. для строительства новых инженерных сооружений вдоль границы США с Мексикой.

В заявлении Пентагона говорится, что законодательство уполномочивает министерство обороны "строить дороги и ограждения и устанавливать освещение для блокировки коридоров контрабанды наркотиков через международные границы США". Средства направят на строительство около 91 км ограждения.