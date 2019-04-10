Американка дожила почти до 100 лет с органами, расположенными в неправильных местах

Новости мира: Жительница США Роуз Мари Бентли прожила почти 100 лет с органами, которые были расположены в неправильных местах.

Жительница штата Орегон в США Роуз Мари Бентли умерла в возрасте 99 лет и так и не узнала о своей аномалии. Выяснилось, что часть ее внутренних органов находилась с неправильной стороны тела. По информации исследователей, она является старейшей женщиной с такой патологией.

Отмечается, что 99-летняя американка пожертвовала свое тело для исследований в Орегонский университет здоровья и науки в Портленде. Только после смерти стало известно о том, что печень, желудок и некоторые другие органы брюшной полости у нее были расположены зеркально типичной анатомии человека. Сообщается, что при этом сердце оставалось в нормальном положении с левой стороны.

Врачи, которые после ее смерти обнаружили патологию, были поражены тем, насколько долго прожила Роуз Мари Бентли и при этом оставалась здоровой. несмотря на столь необычное состояние.

Доктор Уолкер, который изучал тело миссис Бентли поделился, что только один из 50 миллионов человек, рожденных с этим заболеванием, доживает до взрослого возраста. Поэтому, по его мнению, которое поддерживают и его коллеги, 99-летнюю американку Роуз Мари Бентли возможно, следует считать старейшим человеком с такой особенностью. Известно, что при жизни миссис Бентли владела магазином кормов для домашних животных.