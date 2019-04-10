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Трамп отреагировал на победу Нетаньяху на выборах в Израиле

Трамп отреагировал на победу Нетаньяху на выборах в Израиле
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп по телефону поздравил Беньямина Нетаньяху с победой на выборах Израиля.

Президент США Дональд Трамп в среду позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его победой на парламентских выборах, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера.

"Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру (Израиля - ред.) Беньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на выборах", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводит издание.

"Нетаньяху поблагодарил Трампа за его поддержку Израиля, включая признание Иерусалима и Голанских высот (израильскими - ред.), а также - за его жесткую позицию по Ирану", - отмечается в заявлении.

Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения. Д.Трамп позвонил Б.Нетаньяху, находясь на "Борту номер один". Он направляется из Вашингтона в Техас. Ранее, общаясь с журналистами перед вылетом, он заявил, что "победа Биби - это хороший знак для мира".

"Все говорили, что мира на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами быть не может, но я думаю, что у нас есть шансы. Я думаю, что с победой Биби наши шансы (на мирное урегулирование - ред.) выше", - сказал Д.Трамп.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из возможных 120. При этом основные конкурирующие партии - правящая правая партия премьера Б.Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" - получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.

Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.

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США, Израиль, Дональд Трамп, Выборы в Израиле, Беньямин Нетаньяху.
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