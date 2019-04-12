Лидеры США и Южной Кореи обсуждали встречу с Ким Чен Ыном

Новости мира: В Вашингтоне состоялась седьмая встреча президентов США и Южной Кореи.

В ходе встречи президентов США Дональда Трампа и Южной Кореи Мун Чжэ Ина обсуждались варианты третьего саммита с севернокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает корреспондент.

По словам Мун Чжэ Ина перед встречей с Трампом, «важно сохранить импульс диалога» и оставить возможность проведения в ближайшем будущем третьего саммита США и Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу, заявив, что ему нравятся саммиты и он остался довольным последним продуктивным общением с председателем КНДР. Однако Трамп считает, что встреча должна организовываться поэтапно, поскольку «это не будет подходящей сделкой».

Главный советник лидера Южной Кореи Чун Юн Ен на брифинге добавил, что Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин согласились в необходимости подхода «сверху вниз» для урегулирования мирного процесса на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин на встрече с Дональдом Трампом также заявил о намерениях и дальше настаивать на проведении третьего саммита, на что президент США ответил, что «дверь для диалога» всегда открыта.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи проводили уже три встречи, в последний раз саммит состоялся в сентябре в Пхеньяне. На Корейском полуострове пока не договорились о четвертом саммите, но Ким Чен Ын уже заявлял о готовности посещения Южной Кореи.

Президент Мун Чжэ Ин находится в США со среды, 10 апреля. Это уже седьмая встреча президентов США и Южной Кореи с момента вступления их в должность.