Скачать
Пятница, 12.04.2019
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
"Ему нечего терять": Ломаченко - о бое против Кроллы
"Ему нечего терять": Ломаченко - о бое против Кроллы
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Лидеры США и Южной Кореи обсуждали встречу с Ким Чен Ыном

Лидеры США и Южной Кореи обсуждали встречу с Ким Чен Ыном
07:56 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Вашингтоне состоялась седьмая встреча президентов США и Южной Кореи.

В ходе встречи президентов США Дональда Трампа и Южной Кореи Мун Чжэ Ина обсуждались варианты третьего саммита с севернокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает корреспондент.

По словам Мун Чжэ Ина перед встречей с Трампом, «важно сохранить импульс диалога» и оставить возможность проведения в ближайшем будущем третьего саммита США и Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу, заявив, что ему нравятся саммиты и он остался довольным последним продуктивным общением с председателем КНДР. Однако Трамп считает, что встреча должна организовываться поэтапно, поскольку «это не будет подходящей сделкой».

Главный советник лидера Южной Кореи Чун Юн Ен на брифинге добавил, что Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин согласились в необходимости подхода «сверху вниз» для урегулирования мирного процесса на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин на встрече с Дональдом Трампом также заявил о намерениях и дальше настаивать на проведении третьего саммита, на что президент США ответил, что «дверь для диалога» всегда открыта.

Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по желающиющим поставить КНДР на колени

Лидер КНДР и президент Южной Кореи проводили уже три встречи, в последний раз саммит состоялся в сентябре в Пхеньяне. На Корейском полуострове пока не договорились о четвертом саммите, но Ким Чен Ын уже заявлял о готовности посещения Южной Кореи.

Президент Мун Чжэ Ин находится в США со среды, 10 апреля. Это уже седьмая встреча президентов США и Южной Кореи с момента вступления их в должность. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, КНДР, Дональд Трамп, Мун Чжэ Ин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
03 Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов
04 Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
05 Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Восемь лет назад Интерпол объявил в розыск Ассанжа
Восемь лет назад Интерпол объявил в розыск Ассанжа
Аласания назвал все возможные варианты для дебатов
Аласания назвал все возможные варианты для дебатов
В столице неизвестные срезали более 50 тополей
В столице неизвестные срезали более 50 тополей
Крутые демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
Крутые демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь