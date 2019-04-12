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Сенат США одобрил Бернхардта министром МВД

Сенат США одобрил Бернхардта министром МВД
11:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: Исполняющий обязанности министра внутренних дел США Дэвид Бернхардт полноценно занял свою должность после голосования в Сенате.

Сенат Соединенных Штатов утвердил Дэвида Бернхардта министром внутренних дел США.

Об этом в пятницу сообщает The Guardian.

Бывший лоббист по нефти, газу и воде Дэвид Бернхардт стал секретарем департамента внутренних дел после одобрения его кандидатуры 56 сенаторами, против проголосовали 41 члена Сената США.

Дэвид Бернхардт исполнял обязанности главы МВД США с начала яваря после того, как его предшественник Райан Зинке ушел в отставку в декабре 2018 года из-за многочисленных расследований работы министерства.

МВД США не занимается полицейскими функциями, в их полномочиях управление природными ресурсами, руководство программами относительно коренного населения Америки и занимается делами островных районах США.

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США, Сенат США, МВД США, Дэвид Бернхардт.
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