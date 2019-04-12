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Дело Януковича: Суд в США вынес приговор соратнику Манафорта

Дело Януковича: Суд в США вынес приговор соратнику Манафорта
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Суд в США вынес приговор соратнику Манафорта за сотрудничество с правительством Януковича.

Федеральный суд США вынес приговор бывшему соратнику Пола Манафорта, Сэму Паттену, за отсутствие регистрации в качестве лоббиста и нелегитимную работу на пользу украинского правительства времен Януковича.

Об этом сообщило в пятницу влиятельное американское издание The Hill.

"Консультант, проживавший в Вашингтоне, Сэм Паттен был в пятницу приговорен к трем годам условно за то, что не зарегистрировался как лоббист для украинской политической партии", - отмечает издание.

Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере $ 5 тыс. и выполнить 500 часов общественных работ.

Сэм Паттен в свое время был соратником Пола Манафорта, экс-менеджера президентской кампании Дональда Трампа. В августе прошлого года он признал себя виновным и согласился на сотрудничество с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, а также по другим делам.

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По словам судьи Эми Берман Джексон, которая объявила приговор Паттену, его преступление считается серьезным. Однако, учитывая то, что он признал вину и сотрудничал со следствием, наказание было смягчено.

Дело Паттена привлекло внимание из-за того, что было связано с расследованием спецпрокурора Мюллера по делу вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

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Виктор Янукович, Роберт Мюллер, Пол Манафорт, Сэм Паттен.
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