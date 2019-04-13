Деятельность США в Афганистане не будет изучена в Гааге

Новости мира: Международный уголовный суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане из-за "малой надежды на успешное расследование".

Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления солдат США в Афганистане. Прошло слишком много времени и нет надежды на сотрудничество Кабула, пояснили в Международном уголовном суде, передает УНН со ссылкой на DW.

В документе указывается, что хотя есть достаточно оснований для начала следственных действий, но от событий, о которых идет речь (начиная с 2003 года), прошло слишком много времени, а сотрудничество Афганистана в этом деле маловероятно. Таким образом, надежда на успешное расследование крайне мала, отмечается в пресс-релизе МКС.

В ноябре 2017 главная представительница обвинения в суде Фату Бенсуда попросила судей о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также дислоцированными в этой стране военнослужащими международной коалиции, включая солдат и офицеров США.

Напомним, 15 марта США объявили первые санкции против работников МКС, причастных к потенциальному расследованию действий американских солдат в Афганистане. Ограничительные меры предусматривали отмену американских виз любому, кто будет участвовать в этом расследовании, или принимает меры для его начала. 5 апреля власти США аннулировали визу, выданную Фату Бенсуда.