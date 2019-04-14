Подборка изображений нового американского истребителя (Фото)

Как сообщает издание Defence Blog, аэрокосмический гигант Boeing представил любопытные фото перспективного истребителя F-15EX Advanced Eagle, выполненного на базе F-15. Несмотря на общую основу, перед нами — практически новый самолет.