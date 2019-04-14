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От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети

От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В результате торнадо в Техасе, погибло два ребенка.

По крайней мере двое детей погибли от разрушительного торнадо в американском штате Техас, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает в субботу центральный американский телеканал CNN.

"Дети в возрасте трех и восьми лет находились на заднем сидении автомобиля, родители сидели впереди в тот момент, когда дерево упало на их машину", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел около 15 часов по местному времени в субботу, сообщили в департаменте службы шерифа в округе Анджелина. Смерть детей была констатирована на месте, отметили правоохранители.

Последствия разрушительного торнадо на юге США (Фото)

Мощный торнадо пронесся через город Франклин в штате Техас. Стихия вырвала деревья с корнями, снесла крыши с домов, разрушила отдельные здания. Сам город и окружающие районы остались без электроснабжения. Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасности других торнадо, порывистом ветре и мощных ливнях с градом в нескольких штатах США.

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США, Дети, Торнадо, Техас, Погибли.
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