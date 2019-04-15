Помпео о политике США: Петля затягивается вокруг шеи Мадуро

Новости мира: США применяют все варианты влияния на Венесуэлу для достижения цени по установлению демократии в стране.

Госсекретарь США Майк Помпео отмечает, что США рассматривают все варианты влияния на ситуацию в Венесуэле – от политического и экономического давления до потенциального применения военного компонента, избегая при этом резких заявлений.

Такую позицию Помпео сформулировал в интервью CBS в ответ на вопрос о возможном использовании американских сил для влияния на развитие событий в Венесуэле.

"Я не буду говорить о дискуссии, которые происходят в правительстве Соединенных Штатов. Мы дали четко понять, что все варианты находятся на столе", - ответил Помпео на ремарку, что Госдеп попросил Пентагон подготовить варианты косвенного военного вмешательства для дополнительного давления на Николаса Мадуро, такие, как совместные военные учения с Колумбией или Бразилией.

Госсекретарь США также подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты и союзники давят на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями. "Вы видите, как политическая и дипломатическая петля затягивается вокруг шеи Мадуро", - отметил он.

В этой связи Помпео подчеркнул, что подобное давление будут испытывать и внешние игроки, которые поддерживают режим в Венесуэле. "Кубинцы также должны понять, что их дальнейшая поддержка Николаса Мадуро дорого им обойдется, и у нас будет подобный разговор с россиянами", - отметил государственный секретарь США.