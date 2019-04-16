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Белый дом рассматривает возможность отправки нелегалов в округа Демократов

Белый дом рассматривает возможность отправки нелегалов в округа Демократов
02:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Белый дом подтверждает, что рассматривает возможность отправки нелегалов в "города-убежища", где сильны сторонники Демпартии.

Администрация США в рамках решения миграционной проблемы действительно изучает вариант с отправкой задержанных без документов нелегалов в так называемые "города-убежища", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Города-убежища" - различные административные образования в США, власти которых сильно ограничивают сотрудничество с федеральными властями в сфере миграции и не желают выдавать нелегалов для депортации из США.

"Такой вариант (с отправкой нелегалов - Ред.) есть на повестке дня", - сказала С.Сандерс в интервью телеканалу ABC.

Поначалу Белый дом отрицал, что данный вариант есть в списке рассматриваемых. Однако затем, в минувшую пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право задействовать вариант с отправкой задержанных на границе нелегалов исключительно в "города-убежища".

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СМИ напоминают, что во многих крупнейших "городах-убежищах" - Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке - сильны сторонники Демократической партии. В свою очередь, отмечала Washington Post, Белый дом дважды предлагал миграционным властям переправлять нелегалов в "города-убежища" в качестве мести политическим оппонентам республиканца Д.Трампа.

Однако, по данным СМИ, ранее в министерстве внутренней безопасности указывали на незаконность и контрпродуктивность этих мер.

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

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Мигранты, Дональд Трамп, Города-убежища, Сара Сандерс.
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