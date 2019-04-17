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В США зазвучали призывы к сбору средств на восстановление Нотр-Дама

В США зазвучали призывы к сбору средств на восстановление Нотр-Дама
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Американцы начали сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

В США зазвучали призывы о сборе средств в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Ужаснувшись от картины объятого пламенем собора, еще до того, как огонь был потушен, люди начали брать обязательства восстановить всемирно известную достопримечательность, передает Голос Америки.

Нью-йоркское Общество французского наследия и краудсорсинговая платформа GoFundMe одними из первых предложили помочь собору, который, как считается, обязательно должен посмотреть каждый человек, приехавший в Париж.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении открыть международный сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам. Общество французского наследия, американская некоммерческая организация, посвятившая свою деятельность сохранению архитектурного и культурного наследия Франции, создала страницу в Интернете для сбора средств на восстановление собора.

"Нотр-Дам, несомненно, является архитектурным шедевром и памятником, который, безусловно, необходимо восстановить", – заявила по телефону исполнительный директор общества Дженнифер Херлайн.

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Херлайн не смогла сообщить, сколько средств собрала ее организация.

В конце концов, собранные средства пойдут непосредственно собору, сказала она. На сайте GoFundMe было объявлено более 50 кампаний во всем мире, связанных с пожаром в соборе, сообщил по электронной почте представитель платформы Джон Ковентри.

"В ближайшие часы мы начнем работу с властями, чтобы сделать так, что средства пойдут туда, где они принесут наибольшую пользу", – заявил Ковентри.

"Мне кажется, проблема будет в том, согласятся ли люди, которые дают деньги, с теми, кто будет заниматься восстановлением, в вопросе о том, как должен восстанавливаться собор", – заявила Лайза Бител – профессор религии и истории в Университете Южной Калифорнии.

"Речь идет о национальном памятнике Франции, и французы не пожалеют денег на восстановление, – сказала Бител. – Не думаю, что американцы смогут серьезно повлиять на то, как это нужно делать".

В прошлом собор Парижской Богоматери уже обращался к международным донорам за помощью в проведении реставрации.

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Франция, Пожар, Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам.
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