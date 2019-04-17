США вводят ограничения на поездки американцев на Кубу

Новости мира: Штаты ограничивают поездки и денежные переводы на Кубу.

США вводят серию дополнительных ограничительных мер против Кубы, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

По сообщению латиноамериканских СМИ, в ходе выступления в Майами он пояснил, что Вашингтон решил ввести дополнительные ограничения на поездки американцев на Кубу. Эти ограничения не коснутся поездок, совершаемых по семейным обстоятельствам. Кроме того, в Вашингтоне решили ограничить денежные переводы на Кубу: каждый человек сможет отправлять туда из США не более $1 тыс. в квартал. Эта мера должна затруднить доступ Гаваны к американской валюте.

Кроме того, он сообщил о решении добавить в санкционный список еще пять кубинских компаний. Таким образом, в "черном списке" их насчитывается уже 211. По словам Дж.Болтона, США предпримут также меры, нацеленные на то, чтобы ЦБ Венесуэлы не смог проводить транзакции с долларами США.