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Отправил белый порошок Трампу-младшему: мужчине вынесен приговор

Отправил белый порошок Трампу-младшему: мужчине вынесен приговор
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Злоумышленника отправившего белый порошок сыну Трампа, приговорили к 5 годам условно.

Наказание в виде пятилетнего срока условно с частичным отбыванием под домашним арестом была присуждена 25-летнему Дэниелу Фрисиэлло, который в прошлом году признал себя виновным в рассылке белого порошка, в том числе сын президента США.

Об этом сообщает в пятницу американский телеканал Fox News.

"Мужчина из штата Массачусетс, который посылал угрожающие письма с белым порошком в адрес сына президента Трампа, а также сенатора от Демократической партии, был приговорен к испытательному сроку в пятницу",- сообщает телеканал.

В частности, уточняется, что 25-летний Дэниэл Фрисиэлло (Daniel Frisiello) из Беверли был осужден к пятилетнему испытательному сроку, с которого один год – под домашним арестом и мониторингом его места нахождения. Кроме того, он должен возместить убытки.

Как сообщалось ранее, Фрисиэлло был задержан в начале 2018 года. В октябре прошлого года он признал себя виновным по 13 пунктам, в том числе в связи с угрозой безопасности другому лицу, а также предоставление ложной информации. Во время расследования Фріс'єлло пошел на сделку со следователями.

Трамп-младший выложил переписку с WikiLeaks

В общем, муж отправил к десяти писем с белым веществом. Среди адресатов оказался и сын нынешнего президента, Дон Трамп – младший. Он был срочно госпитализирован вместе с женой после того, как открыл конверт.

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США, Президент, Сын, Дональд Трамп, Белый порошок.
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