Демократка просит Палату представителей осуществить импичмент Трампа

Новости мира: Демократка и кандидат в президенты США Элизабет Уоррен инициирует процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа.

После обнародования доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера, претендент на пост президента США от Демократической партии Элизабет Уоррен призвала начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Доклад Мюллера доказывает, что "враждебное иностранное правительство (Российской Федерации - ред) атаковало наши выборы 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампа, и Дональд Трамп приветствовал эту помощь", - написала сенатор-демократ в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 19 апреля.

Уоррен также указала, что Трамп после прихода в Белый дом препятствовал расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

"Это означает, что Палате представителей следует начать процедуру импичмента против президента Соединенных Штатов", - резюмировала она.

Наблюдатели, однако, отмечают, что в этой инициативе мало шансов на успех, поскольку процедуру импичмента должны поддержать и две трети членов Сената, где большинство имеют республиканцы.