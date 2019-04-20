Демократка просит Палату представителей осуществить импичмент Трампа

После обнародования доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера, претендент на пост президента США от Демократической партии Элизабет Уоррен призвала начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Доклад Мюллера доказывает, что "враждебное иностранное правительство (Российской Федерации - ред) атаковало наши выборы 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампа, и Дональд Трамп приветствовал эту помощь", - написала сенатор-демократ в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 19 апреля.
Уоррен также указала, что Трамп после прихода в Белый дом препятствовал расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
"Это означает, что Палате представителей следует начать процедуру импичмента против президента Соединенных Штатов", - резюмировала она.
Наблюдатели, однако, отмечают, что в этой инициативе мало шансов на успех, поскольку процедуру импичмента должны поддержать и две трети членов Сената, где большинство имеют республиканцы.