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Помпео отклонил требование КНДР о его замене на переговорах по денуклеризации

Помпео отклонил требование КНДР о его замене на переговорах по денуклеризации
18:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Майк Помпео подчеркнул, что он и спецпосланник США в Северной Корее Стивен Биган будут работать в данном направлении и далее.

Государственный секретарь США Майк Помпео отклонил требование Северной Кореи о его замене на переговорах по денуклеризации КНДР. Об этом сообщает CBS News.

"Ничего не изменилось, мы продолжаем работать. Я все еще руковожу командой", - заявил Помпео журналистам в пятницу.

Госсекретарь также подчеркнул, что он и спецпосланник США в Северной Корее Стивен Биган будут работать в данном направлении и далее.

"Мы будем продолжать оказывать давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от всего своего оружия массового уничтожения, баллистических ракет и связанных с ним программ и средств ... Мы будем продолжать соблюдать все санкции против Северной Кореи и призывать каждую страну делать это", - сказал Помпео.

Как сообщалось, ранее начальник департамента по вопросам США МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что дальнейшее участие госсекретаря США Майка Помпео в переговорах с представителями Северной Кореи по денуклеаризации на Корейском полуострове "не будет содействовать прогрессу".

Квон выразил пожелание, чтобы вместо Помпео американскую сторону на переговорах представлял "более осторожный и зрелый человек".

Как сообщалось, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына. В ходе переговоров лидеры обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержание мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризацию Северной Кореи.

Помпео: Россия вмешивается в дела многих стран

Ожидалось, что они подпишут совместное соглашение, однако главы государств не достигли договоренностей из-за требований КНДР об отмене санкций, введенных США.

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США, КНДР, Денуклеаризация, Майк Помпео.
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