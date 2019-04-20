Жертвами непогоды в США стали по меньшей мере четыре человека

Новости мира: Штормовая погода в США унесла жизни четырех человек.

Мощные ветры, которые местами перерастают в торнадо, обрушились в последние дни на южные и центральные штаты на востоке США, унеся жизни по крайней мере четырех человек, в том числе, 8-летнего ребенка.

Об этом сообщил в субботу американский центральный телеканал CNN.

"Система штормов, которая прошлась через южные и центральные штаты Атлантического побережья, унеся жизни четырех человек, теперь направляется на северо-восток, а в воскресенье - на Новую Англию", - отмечает телеканал со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

В частности, сообщается о гибели двух людей в Миссисипи вследствие автокатастроф из-за непогоды. В Алабаме дерево упало на дом, что повлекло смерть одного из жителей. Еще один роковой случай произошел во Флориде, где погибла 8-летняя девочка после того, как дерево разрушило её дом. Сообщается также о многих раненых людях.

Штормовая погода вызывает также наводнения, которые уже сейчас охватывают территории, на которых проживают около 40 млн человек, на северо-востоке страны. Местами штормы перерастают в торнадо, а также несут с собой градовые осадки, сообщили в Метеорологической службе США.