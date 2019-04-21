"Проект 11/9": школьницы в США планировали расстрел 9 человек

Новости мира: Полиция в городке Эйвон Парк не допустила расстрел девяти человек двумя школьницами 14 лет.

По меньшей мере девять человек могли стать жертвами двух 14-летних школьниц в штате Флорида, которые спланировали массовое убийство с использованием огнестрельного оружия.

Об этом говорится в сообщении американского издания The Daily Beast.

"Две 14-летних девушки, ученицы средней школы городка Эйвон Парк (в 80-ти милях на юг от Орландо, штат Флорида) были арестованы в связи с продуманным заговором по убийству девяти человек", - отмечает издание.

Они составили тщательный план с именами шести выбранных жертв, а также кодовыми аббревиатурами относительно других. Эти записи были собраны в папку под названием "Проект 11/9" с пометками "частная информация" и "не открывать", которая была найдена учителем.

Девушки спланировали, в том числе, где приобрести огнестрельное оружие, что надеть и как сжечь тела, чтобы избавиться от их, используя автомобиль. Как стало известно, они намеревались завлечь своих жертв на место запланированного убийства.

Ученицам грозят обвинения по девяти пунктам заговора с целью убийства, а также по трем пунктам заговора с целью похищения. Заседание по делу запланировано на понедельник.