В Грузию прибыл боевой корабль ВМС США

Новости мира: Эсминец Военно-морских сил США зашел в порт Батуми.

Во время визита американских моряков в Грузию пройдет футбольный матч между командой корабля и сотрудниками грузинской береговой охраны, а также игра в баскетбол против студентов Батумской Морской академии.

Эскадренный миноносец ВМС США Ross в воскресенье, 21 апреля, прибыл в порт грузинского города Батуми, сообщает Корреспондент со ссылкой на заявление, опубликованное пресс-службой посольства США в Грузии.

"Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности в Европе”, - сообщает капитан корабля Дейв Коулз.

Визит корабля показывает поддерживающееся сотрудничество между Штатами и Грузией, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что во время визита пройдет футбольный матч между командой корабля и сотрудниками грузинской береговой охраны, а также игра в баскетбол против студентов Батумской Морской академии.

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