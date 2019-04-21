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Понедельник, 22.04.2019

В США ядерный бомбардировщик запустили при помощи взрыва (Видео)

В Сети появилось видео запуска двигателей стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress необычным способом - при помощи пороховых стартеров. Этот способ - наземный персонал американских аэродромов называет его Саrt-Start - применяется, когда самолет надо как можно быстрее поднять в воздух. Бомбардировщик Boeing B-52 пришел на смену устаревшему B-36 в 1955 году. Stratofortress может нести на своем борту различные виды оружия (ядерное - не исключение) на дозвуковой скорости и высоте до 15 километров. Известно, что изначально разработка B-52 велась для для теоретической доставки двух термоядерных бомб колоссальной мощности к любой точке СССР. Помимо того, эта модель Boeing - абсолютный рекордсменом по дальности полета среди боевых самолетов своего класса, а то, что данная модификация находится на вооружении уже более 50 лет - редкость для подобной техники. Пороховые стартеры дают возможность запускать бомбардировщик в течение всего десять минут, в отличии от стандартного часа. Такой процесс позволяет не применять наземное оборудование. Примечательно, что неработающие на момент запуска шесть двигателей запускаются перед самим взлетом - когда B-52 достигает конца взлетной полосы.
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США, Взрыв, Б-52, Ядерный бомбардировщик, Саrt-Start.
23:53 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф
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