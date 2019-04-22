Легкий самолет потерпел крушение в Техасе, есть погибшие

Два человека стали жертвами крушения малого самолета в американском штате Техас.
Об этом сообщает бюро телеканала CBS в Остине (штат Техас).
"Крушение малого самолета в Кингсланде унесло жизни двух человек в воскресенье", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье днем.
"Представитель Офиса шерифа округа Ллана сообщил, что служба 911 получила вызов в 14:27 (по местному времени – ред.)", - информирует телеканал.
На месте инцидента работают следователи. К расследованию будут привлечены также представители Федерального агентства воздушного транспорта США.