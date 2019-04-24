Крушение самолетов 737 MAX: доходы Boeing сократились на 13%

Новости мира: Производитель самолетов семейства Boeing после падения двух самолетов модели 737 MAX сократил доходы в первом квартале 2019.

Чистая прибыль американского авиапроизводителя Boeing за первый квартал 2019 года сократилась на 13% по сравнению с прошлым годом.

Данные отчета обнародовано на сайте авиапроизводителя.

"Компания Boeing заявила о получении прибыли в первом квартале в размере $22,917 млрд", - говорится в официальном сообщении.

Причем, согласно данным, указанным в сравнительной таблице, чистая прибыль компании (Net Earnings) снизилась на 13%.

В то же время, в отчете подчеркивается, что обнародованный ранее финансовый прогноз для Boeing не отражает ситуации с прекращением эксплуатации самолетов 737 MAX, которая будет учтена в следующем отчете. Сейчас, как отметили в компании, достигнут "стабильный прогресс" в процессе окончательной сертификации обновлений программного обеспечения 737 MAX.

Как известно, в последние полгода в мире произошли две авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 Max. В частности, в октябре прошлого года самолет этой модели, принадлежащий авиакомпании Lion Air, разбился в Индонезии. Он упал в море почти сразу после взлета. В результате авиакатастрофы погибло 189 человек. Кроме того, 10 марта 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абеба (Эфиопия). Из 149 пассажиров и восьми членов экипажа никто не выжил.

В ходе расследования были выявлены общие сбои в системах обоих самолетов. После этого самолеты серии 737 Max были отозваны из эксплуатации для обновления программного обеспечения.